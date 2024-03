Agli Oscar 2024 è stato Il ragazzo e l’Airone, il film dello Studio Ghibli diretto da Hayao Miyazaki, ad accaparrarsi la statuetta per il miglior film d’animazione.

In un video pubblicato su X, l’ex Twitter, dalla Nippon Hōsō Kyōkai, o NHK, il servizio pubblico radiotelevisivo giapponese, possiamo vedere la reazione dello staff dello Studio Ghibli all’annuncio dell’Oscar per Il ragazzo e l’airone. Nel filmato compare anche il co-fondatore dello studio, Toshio Suzuki, che parla del trionfo nel corso di una conferenza stampa. Assente da tutto il video, come da prassi, Hayao Miyazaki (che era però comparso in un videomessaggio per l’Academy qualche giorno fa).

