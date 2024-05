Nell’ultimo film che ha scritto, diretto e interpretato – The Dead Don’t Hurt – Viggo Mortensen ha riutilizzato la spada che Aragorn brandisce nel Signore degli Anelli, Andúril.

Nel momento in cui ha realizzato che, per una scena della pellicola di carattere onirico, aveva bisogno di un particolare oggetto di scena, Viggo Mortensen ha realizzato di avere a casa sua quello che gli serviva, Andúril, ma che per poterla adoperare aveva bisogno del nulla osta sia del reigsta del Signore degli Anelli, Peter Jackson, che della major.

Racconta l’attore che:

Avevamo tutto per questa sequenza con un cavaliere. Avevamo trovato questo cavallo fantastico e vivace, la sella giusta, avevamo realizzato una coperta di tipo medievale e avevamo il costume per il cavaliere. Tutto era perfetto, e poi ho detto “Dovremmo avere anche una spada”. C’erano delle buone spade ma ho pensato “Potrebbe essere bello usare questa spada che ho a casa perché è davvero bella. Ma sapevo che avrei dovuto chiedere il permesso: ero sicuro che qualcuno se ne sarebbe accorto, anche se la si vede solo per pochi secondi, non è davvero essenziale per la scena e certamente non per il film, è solo qualcosa che passa che si nota o non si nota.

Si è quindi resa necessaria una telefonata:

Ho chiesto a Peter Jackson se gli andava bene, e lui ha chiesto “È molto importante per la storia?”. Ho risposto di no, in realtà. La noti a malapena, ma probabilmente qualcuno lo farà. Mi ha detto che andava bene per lui, ma che avrei comunque dovuto chiedere alla casa di produzione. Così li ho contattati e sono stati d’accordo. Hanno capito che non era essenziale, non avrebbe attirato molta attenzione su di sé. Sono stati molto gentili e ci hanno dato il permesso. È stata un’aggiunta dell’ultimo minuto.

FONTE: GQ

