Come ogni anno, Vin Diesel ha ricordato su Instagram l’amico Paul Walker, di cui quest’anno in particolare cade il decennale della morte, avvenuta in un incidente stradale avvenuto il 30 novembre del 2013.

Sulla piattaforma social, Vin Diesel ha pubblicato uno scatto in cui l’amico e collega Paul Walker appare ritratto insieme a una delle sue figlie accompagnato dalla seguente didascalia:

Stavo ascoltando una canzone stamattina… “That lucky old sun“… ho pensato a te, che sfrecci per il paradiso tutto il giorno. Hahaha…

La famiglia del Lutto sembra essersi ampliata da dieci anni fa… sembra che quell’esperienza di perdere qualcuno sia diventata troppo comune oggi. Ci lascia sempre più in cerca di significati, cercando di dare un senso a questa complessa esistenza…

Oh, ho finalmente capito cosa facevi con il telefono, il “digiuno telefonico”… avevi l’intuizione di spegnere il telefono per lunghi periodi di tempo. Ho iniziato proprio quest’anno a fare qualcosa di analogo. Dicevi sempre “Vin ed io possiamo passare anni senza parlare, e la nostra fratellanza sarà sempre più forte di come l’abbiamo lasciata, le persone che ti amano veramente saranno sempre lì per te”.

Amen.

Questa è una delle mie fotografie preferite di sempre… Sapevi quanto fossi orgoglioso quando mia figlia, l’Angelo Alfa, tua nipote, suonava il pianoforte… beh, la scorsa notte stava suonando la Sonata al chiaro di luna… mi ha riportato alla mente la notte prima che nascesse. Io e te stavamo lavorando fino a tardi… mi dicevi che il momento più indimenticabile di tutta la vita sarebbe stato assistere alla nascita di mia figlia. Quel sorriso impagabile che avevi quando ti dissi, il giorno dopo, che avevo tagliato il cordone ombelicale… La canzone successiva che ha iniziato a suonare al pianoforte è di un’artista che avresti amato, chiamata Billie Eilish, ‘What was I made for’… quando ha iniziato a suonarla, gli angeli sono venuti e si sono uniti a lei al pianoforte e hanno iniziato a cantare… wow… emozioni… angeli, so che stavate ascoltando.

Dopo dieci anni… so che questi giorni di bellissimi ricordi saranno pieni di lacrime. Ma col passare del tempo, ogni anno che passa… più sorrisi riescono a emergere tra le lacrime. Perché so che, quando ti rivedrò… la nostra fratellanza sarà più forte di come l’abbiamo lasciata.

Mi manchi.

