Il 12 settembre, Paul Walker, il co-protagonista di Fast & Furious insieme a Vin Diesel, avrebbe festeggiato cinquant’anni d’età. La star è purtroppo scomparsa il 30 novembre del 2013 in un incidente stradale che costò la vita anche Roger Rodas che si trovava alla guida della Porsche Carrera GT con la quale sono usciti di strada su una curva nota agli amanti del drifting situata sulla Hercules Street vicino a Kelly Johnson Parkway a Valencia, Santa Clarita, California.

Vin Diesel, che nel corso degli anni ha ricordato spesso e volentieri l’amico e collega nel corso d’interviste e tramite post-pubblicati sui suoi social, ha voluto celebrarne di nuovo la memoria proprio in occasione di quello che sarebbe stato il cinquantesimo compleanno di Paul Walker.

Su Instagram scrive:

Un decennio… Mi sembra ieri che stavamo festeggiando i tuoi 40 anni cantandoti Happy Birthday!

Il mondo non è più lo stesso fratello… come specie, si potrebbe dire che stiamo lottando. Ma penso a te e sorrido e so che tutto andrà bene.

Stavo guardando le immagini per celebrare questo giorno sacro. Ricordi che mi scorrono davanti, uno più bello dell’altro… ma non riuscivo ad andare dopo questa. Curioso, il piccolo angelo è entrato in ufficio e ha guardato oltre la mia spalla. “È una foto senza tempo, papà… una che vivrà per generazioni di umanità…”

Naturalmente non mi giro, ahah, non c’è bisogno che il ragazzo veda gli occhi lucidi del padre. Mentre se ne va dice “È per questo che voglio costruire auto, voglio farlo per lui”.

Non era nemmeno nato al tempo. Sarebbero passati sette mesi prima che tu dicessi all’intero cast e alla produzione di Fast “Vin deve andare a New York per la nascita di suo figlio”. Avevi quella capacità di riportare tutti, compresa un’intera produzione, alle cose importanti della vita.

Per me questa foto rappresenta il momento in cui ho capito che saremmo stati fratelli per l’eternità. Gennaio 2010, la sera prima che tu ed io partissimo per Haiti… la passione e la gioia che avevi semplicemente nell’aiutare le persone. Dicevi che i soccorritori (intervenuti dopo il terremoto del 2010, ndr.) non dovevano aspettare nessuno… e che volevi dedicare la tua vita a questo. Soccorritore… quella era la tua vera natura e la stavi condividendo con me, tuo fratello. Ancora oggi, immagino che se uno si mettesse a cercare la parola “soccorritore” nel dizionario, ci troverebbe una tua foto. Ahah. Quindi, per quanto mi piacerebbe pensare che taglieremmo la torta e canteremmo “buon compleanno” per i tuoi grandi 50 anni, probabilmente non lo faremmo… perché saresti a Maui o in Marocco o in qualsiasi parte di questo pianeta dove c’è bisogno di aiuto.

Mi manchi… ti amo e continuerò a onorare la bellissima anima che sei.

Buon compleanno…