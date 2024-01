In occasione della promozione di Echo, Vincent D’Onofrio ha parlato del futuro del suo Kingpin ammettendo che vorrebbe vederlo in un testa a testa con Spider-Man.

“Dipende dai piani alti, se vogliono che accada, accadrà” ha spiegato. “Di sicuro non ci sono state discussioni sul non farlo succedere. Insomma, credo che quella sia la direzione da prendere. Ma chi lo sa! Generalmente ti chiamano e ti dicono: “Oh, adesso faremo questo” e tu on fai altro che assecondarli“.

Ha poi confessato che avrebbe un sogno nel cassetto su come esplorare Kingpin:

Adorerei lavorare a una versione What If…? della storia di Fisk. Vorrei esplorarlo al di fuori del solito modello di eroi e cattivo. Vorrei una versione più realistica, in stile di quanto fatto con Joker. Un approccio più intimo, dieci volte più cupo di quanto abbiamo fatto fino ad oggi. Sarebbe interessante esplorarlo.

Vincent D’Onofrio è tornato nei panni di Kingpin in Echo, ora disponinbile su Disney+. Trovate tutte le notizie su Echo nella nostra scheda.

