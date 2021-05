Un nuovo grande attore si unisce alla grande famiglia Funko POP!. In occasione del Funkoween l’azienda ha infatti deciso di realizzare una nuova figure della linea POP! dedicata a

Potete ammirare la foto del prodotto nella parte superiore dell’articolo.

La carriera di Price è costellata di grandi titoli come L’abominevole dottor Phibes, Il grande inquisitore, I dieci comandamenti, La casa dei fantasmi e molti altri titoli.

Qua sotto trovate la sinossi di Edward mani di forbice, ultimo film in cui Price è comparso, nei panni dell’inventore:

C’era una volta, in un castello su una collina, un inventore la cui più grande creazione si chiamava Edward. Anche se Edward aveva uno charm irresistibile, non era del tutto perfetto. La morte improvvisa dell’inventore lo ha lasciato incompleto, con forbici affilate al posto delle mani. Da allora, Edward vive da solo nell’oscurità finché un giorno una gentilissima presentatrice Avon lo porta a casa sua per vivere con la sua famiglia. E così hanno inizio le fantastiche avventure di Edward in un paradiso color pastello noto come Suburbia.