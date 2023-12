Nell’anno in cui un film Vision Distribution, C’è ancora domani, guida gli incassi con oltre 32 milioni di euro battendo giganti come Oppenheimer e Barbie, l’amministratore delegato Massimiliano Orfei lascia l’azienda dopo sette anni.

La notizia è stata confermata oggi dopo un’anticipazione di E-Duesse, e segue l’addio del capo della distribuzione Davide Novelli, che era nell’azienda dal 2017.

Nata nel 2016, Vision Distribution è una joint-venture tra Sky Italia e cinque case di produzione indipendenti: Wildside, Palomar, Lucisano Media Group, Indiana Production e Cattleya.

“Oggi termina il mio rapporto con Vision nel ruolo di amministratore delegato e si conclude un percorso iniziato 7 anni fa. La mia esperienza è stata straordinaria, abbiamo costruito da zero e portato al successo un’azienda che oggi è un pilastro dell’industria cinematografica, attraversando uno dei più gravi periodi di crisi mai registrato e uscendone più forti di prima con un successo di portata storica, come quello di ‘c’e’ ancora domani’”, ha commentato Orfei in un comunicato in cui ringrazia Andrea Scrosati e Nicola Maccanico, che hanno contribuito all’avvio di Vision, gli azionisti, il team e i produttori e i talent con cui ha lavorato.

Classifiche consigliate