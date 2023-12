In un’intervista con Collider, l’attrice Kate Siegel, moglie e frequente collaboratrice di Mike Flanagan, ha ricordato l’incontro con il collega Matthew Lillard avvenuto durante le riprese di La vita di Chuck, nuovo film del marito attualmente in produzione tratto da un racconto di Stephen King.

Ecco le sue parole:

Eravamo tutti in Alabama, ed era un giorno particolare in cui c’erano in giro molti degli appartenenti alla FlanaFam [“la famiglia Flanagan”, gli attori frequenti collaboratori del regista], gente che viene da Hill House [prima delle serie girate dal regista per Netflix]. Eravamo tutti nell’hotel dove vivevamo quando abbiamo girato Hush, tra cui io e [l’attrice] Sam Sloyan. Sapevamo che Lillard era in città perché avrebbe girato la settimana successiva, e lui è entrato nel bar dove eravamo seduti io e Sam. Sam mi dice: “È Matthew Lillard?“. E io: “Penso che sia Matthew Lillard“. E io: “Cosa facciamo?“. E lei: “Di’ qualcosa!“. E io: “Non so cosa dire“. E lei: “Di’ qualcosa“. Così ho detto: “Matthew Lillard!“. E lui mi guarda, come se fosse pronto a firmare un autografo o qualcosa del genere [ride], e io gli faccio: “Sono Kate Flanagan. Sono la moglie di Mike!“. Da quel momento mi ha detto: “Oh mio Dio, ciao!“. L’abbiamo invitato a cena ed è stato come se fosse sempre con noi: gioioso, gentile, con un talento incredibile, arricchisce ogni luogo in cui si trova. Sembrava che facesse parte della nostra famiglia da sempre, solo che non lo sapevamo.

Ricordiamo che Lillard, noto soprattutto per la parte di Stu nel primo Scream, recentemente è apparso in Five Nights at Freddy’s, film Blumhouse campione d’incassi.

Nel cast di La vita di Chuck troviamo anche Tom Hiddleston, Mark Hamill, Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan e Jacob Tremblay, ma anche Taylor Gordon (qui al debutto alla recitazione), Mia Sara, Benjamin Pajak, Trinity Jo-Li Bliss, Q’orianka Kilcher, Antonio Raul Corbo, Harvey Guillén, David Dastmalchian, Kate Siegel, Carl Lumbly, Annalise Basso, Samantha Sloyan, Rahul Kohli, Matt Biedel, Sauriyan Sapkota, Saidah Arrika Ekulona, Michael Trucco, Violet McGraw, Molly C. Quinn e Heather Langenkamp.

Basato sul racconto contenuto nell’antologia di King Se scorre il sangue, La vita di Chuck è narrato in tre atti separati e ruota attorno alla vita di Charles Krantz che viene narrata al contrario, a partire dalla sua morte a causa di un tumore al cervello per arrivare alla sua infanzia in una casa apparentemente infestata. Hiddleston interpreterà il personaggio principale, mentre Hamill avrà ruolo di Albie.

