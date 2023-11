Dopo diverse serie per Netflix, Mike Flanagan è pronto a tornare nelle sale con il suo nuovo film, La vita di Chuck, ovvero il suo terzo adattamento da un’opera di Stephen King. Via Twitter, il regista ha annunciato la fine delle riprese, ringraziando il cast e la troupe. Ecco le sue parole:

Sono finite le riprese di La vita di Chuck. Questo film è stato un piccolo miracolo tenace fin dall’inizio e sarò per sempre in debito con questo cast e questa troupe meravigliosi. Questo film è profondamente speciale per me e sono entusiasta che esista al mondo. La vita di Chuck è il film che voglio lasciare al mondo per i miei figli, e sono così grato a Trevor Macy, QWGmire e FilmNation per averlo realizzato. E naturalmente grazie a Stephen King per avermi affidato questa bellissima, fragile e gioiosa storia.

C’era l’imbarazzo della scelta nel nostro cast, la nostra troupe era piccola ma agguerrita e il film in sé è come niente che io abbia mai realizzato e che probabilmente non realizzerò mai più. Sono innamorato di ogni fotogramma e sono così grato a tutte le persone che hanno dato vita a questa fetta di speranza e di gioia.