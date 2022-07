Secondo quanto riportato dall’Hollywood Reporter la piattaforma Crunchyroll ha acquisito i diritti per distribuire al livello globale il film di Vita da Slime (That Time I Got Reincarnated as a Slime).

Il lungometraggio, il cui titolo completo sarà That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie: Scarlet Bond, debutterà in Giappone questo novembre.

La trama della light novel da cui è stata tratta anche la serie anime (via Wikipedia):

Satoru Mikami, proteggendo un collega di lavoro da un rapinatore, muore accoltellato e si risveglia in una caverna, in un mondo fantasy, reincarnato in uno slime dotato di particolari capacità. Lo slime riceve da un drago imprigionato nella caverna il nome di Limur Tempest. La storia che segue narra le avventure, l’evoluzione e l’ascesa di Limur.

