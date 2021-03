Deadline annuncia in esclusiva che la Sony Pictures ha messo in sviluppo un film di, serie tv cult andata in onda per otto stagioni sul network ABC a partire dal 1964. La premessa era semplice – una strega sposa un uomo normale e cerca di condurre una vita normale in periferia.

Terry Matalas e Travis Fickett, dietro le serie di MacGyver e 12 Monkeys, scriveranno la sceneggiatura che avrà come “punto di partenza” la serie, e non il film flop del 2005 diretto da Nora Ephron con Nicole Kidman e Will Ferrell .

La serie originale era andata in onda dal 1964 al 1972 sulla ABC e aveva come protagonista la strega interpretata da Elizabeth Montgomery, sposata con un uomo normale privo di poteri, Darren. La serie è stata creata da Sol Saks e prodotta da Harry Ackerman.

Qualche tempo fa era in sviluppo una nuova serie, ma non si è saputo più nulla.

Ecco la sinossi: