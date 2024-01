In un’intervista con Variety, il regista Kenya Barris (You People) ha parlato del remake di La vita é meravigliosa, il classico di Frank Capra del 1946 riproposto regolarmente sulle televisioni di tutto il mondo nel periodo natalizio.

Il regista ha difeso la scelta di realizzare un rifacimento del film, affermando di credere fermamente nel potere della grande storia, sostenendo che le proprietà intellettuali meritino di essere raccontate più volte, adattandole ai tempi e ai diversi punti di vista della società che cambiano negli anni:

É la storia di un tizio che cerca di aiutare la sua comunità, facendo in modo di cambiare le cose intorno a lui. Penso sia la storia perfetta da raccontare per una persona di colore, perché le nostre comunità hanno un sacco di problemi e un sacco di persone che cercando di risolverli e migliorare la vita delle persone che li circondano. Questo film mi sembra un perfetto modo per raccontare questo tipo di storia.

Sono un grande sostenitore delle grandi proprietà intellettuali. A volte vengo attaccato per questo, ma credo all’idea dietro a queste grandi storie e credo che debbano essere raccontate in continuazione. Quindi per me avere l’opportunità di prendere questi classici e raccontarli da un altro punto di vista é come un dono, un dono che spero di continuare a ricevere.