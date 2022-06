L’inaugurazione del Marvel Avengers Campus a Disneyland Paris avverrà finalmente tra poche settimane, e noi di BadTaste.it siamo pronti a celebrare l’inaugurazione di questa nuova area dedicata a tutti gli appassionati della Casa delle Idee con voi!

Da oggi aprono le prenotazioni per l’iniziativa “Vola al Marvel Avengers Campus con BadTaste.it“, che si terrà nel weekend dal 23 al 25 settembre 2022. Per i nostri lettori abbiamo ottenuto un pacchetto davvero esclusivo, a un prezzo assolutamente vantaggioso (parliamo di diverse centinaia di euro in meno rispetto al prezzo ufficiale), che include l’ingresso ai due parchi del Disneyland Paris Resort (Disneyland e Disney Studios) e il pernottamento per due notti presso l’esclusivo e nuovissimo Disney Hotel New York – The Art of Marvel. Anche noi di BadTaste.it saremo presenti, e stiamo organizzando varie sorprese per passare un weekend indimenticabile con voi esplorando i parchi Disney e in particolare il nuovissimo Marvel Avengers Campus!

COME FUNZIONA

Abbiamo riservato diverse camere di tipo Superior presso l’esclusivo e richiestissimo Disney Hotel New York – The Art of Marvel. Ci sono camere singole, doppie, triple e quadruple, e le formule che proponiamo ai nostri lettori sono a quota. Ciò significa che se una persona viene da sola, come quota pagherà la camera singola, mentre se ci sono gruppi di amici o famiglie di due, tre, quattro persone, le quote a testa hanno un prezzo (ovviamente) sensibilmente inferiore. C’è anche una camera da 5, disponibile solo nel caso in cui la quinta persona sia un bambino al di sotto dei 3 anni.

Per partecipare dovrete compilare il form in fondo a questa pagina, che vi metterà in contatto con l’agenzia JUST HOLIDAY la quale si occuperà della gestione. In seguito, riceverete dall’agenzia la quotazione del pacchetto e il contratto di vacanza da firmare: sarà necessario versare un anticipo del 30% del pacchetto.

I PREZZI DELLE QUOTE

CAMERA SINGOLA (1 persona) – € 1.247,00

(1 persona) – € 1.247,00 CAMERA DOPPIA (2 persone) – € 723,00 quota per ciascun adulto

(2 persone) – € 723,00 quota per ciascun adulto CAMERA TRIPLA (3 persone) – € 549,00 quota per ciascun adulto

(3 persone) – € 549,00 quota per ciascun adulto CAMERA QUADRUPLA (4 persone) – € 462,00 quota per ciascun adulto

I bambini dai 3 anni compiuti fino agli 11 anni compiuti pagano una quota unica di € 180,00 indifferentemente dalla tipologia di camera (doppia, tripla o quadrupla).

I bambini al di sotto dei 3 anni non pagano.

COSA È INCLUSO NELLA QUOTA

Il prezzo indicato per ogni quota include soggiorno 3 giorni e 2 notti, dal 23 al 25 settembre 2022, più i biglietti d’ingresso per 3 giorni ai due parchi del Resort (Disneyland e Disney Studios).

COSA NON È INCLUSO NELLA QUOTA

Nelle quote non sono inclusi i pasti, e non sono inclusi i voli e i trasferimenti, ovviamente: ogni persona proviene infatti da parti diverse d’Italia ed era impossibile avere una quota fissa. Per voli e trasferimenti potrete organizzarvi in autonomia o, nel campo “servizi extra” del form, potete concordare con l’agenzia voli a/r, trasferimenti e persino notti extra a Parigi.

LE FORMULE PASTI

Nella quota base non sono previsti i pasti, per lasciare la libertà a ciascuno di scegliere il ristorante che preferisce a Disneyland Paris. Tuttavia, per convenienza, è possibile aggiungere delle formule pasti, ovvero mezza pensione e pensione completa.

MEZZA PENSIONE ADULTO (colazione + pranzo O cena): 55 euro a notte

MEZZA PENSIONE BAMBINO 3-11 anni (colazione + pranzo O cena): 35 euro a notte

PENSIONE COMPLETA ADULTO (colazione + pranzo + cena): 80 euro a notte

PENSIONE COMPLETA BAMBINO 3-11 anni (colazione + pranzo + cena): 80 euro a notte

I NOSTRI CONSIGLI

Ecco alcuni consigli pratici:

L’iniziativa, ovviamente, si terrà a seconda del numero di adesioni che arriveranno entro il 25 giugno . Per questo motivo vi consigliamo di non prenotare i voli prima di quella data, quando si avrà la certezza definitiva.

. Per questo motivo vi consigliamo di prima di quella data, quando si avrà la certezza definitiva. A questo proposito, però, vi consigliamo anche di aderire il prima possibile: le stanze che abbiamo a disposizione non sono molte, e il prezzo è veramente vantaggioso . Marvel Avengers Campus e il Disney Hotel New York – The Art of Marvel sono richiestissimi , e la nostra è un’iniziativa davvero irripetibile.

. Marvel Avengers Campus e il Disney Hotel New York – The Art of Marvel , e la nostra è un’iniziativa davvero irripetibile. Se non avete un gruppo di amici da coinvolgere, potete organizzarvi con altri lettori di BadTaste.it: sul nostro canale Discord abbiamo creato una stanza apposita, aperta a tutti, attraverso la quale mettere in contatto chi cercasse altri appassionati con cui condividere una stanza (e abbattere quindi il costo della quota). Potete accedervi qui!

