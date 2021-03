Si torna a parlare, dopo circa sei anni , di, adattamento dell’omonimo romanzo di David Fisher che segue la vera storia di Jasper Maskelyne, un illusionista inglese che collaborò con le forze alleate durante la Seconda guerra mondiale.

Il progetto con Benedict Cumberbatch è tornato in carreggiata con la StudioCanal e finalmente un regista, che sarà Colin Trevorrow, al momento impegnato nella post-produzione di Jurassic World: Dominion.

Maskelyne, secondo storie e racconti, utilizzò diversi trucchi e illusioni per nascondere persone ed equipaggiamento da occhi indiscreti. Insieme alla “Banda dei miracoli”, l’uomo sarebbe riuscito a nascondere 150.000 uomini con cannoni e carri armati nel porto di Alessandria e nel Canale di Suez.

Delle sue gesta, nonostante teorie contrastanti e voci non conferme, ha parlato la BBC in un video diffuso l’anno scorso.

Non è chiaro quando partiranno le riprese né quando il film approderà al cinema, ma intanto ricordiamo che Benedict Cumberbatch sarà in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il sequel di Doctor Strange diretto da Sam Raimi ora in fase di riprese nel Regno Unito.

Jurassic World: Dominion di Trevorrow sarà invece al cinema il 10 giugno 2022. Il film chiuderà la trilogia con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard e a detta del regista Colin Trevorrow sarà “una celebrazione di tutto il franchise fino ad oggi”.