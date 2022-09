Warner Bros, accordo mancato: Dan Lin non sarà “il Kevin Feige” dell’Universo DC

CNBC riporta in esclusiva che il produttore Dan Lin, a dispetto d quanto riportato nelle ultime settimane, non ha raggiunto alcun accordo per mettersi alla guida della divisione cinematografica e televisiva della DC Comics per la Warner Bros. Discovery.

Dopo aver discusso di una potenziale offerta dallo studio, Lin avrebbe così deciso di rimanere alla Rideback, casa di produzione da lui fondata.

Ad aprile abbiamo appreso che David Zaslav, amministratore delegato di Warner Bros. Discovery, aveva offerto il ruolo a Emma Watts, ex dirigente e produttrice sia per i 20th Century Studios che per la Paramount. Al momento sarebbero iniziate discussioni con “molti altri candidati” che possano gestire la rotta dei prossimi titoli dell’Universo DC dopo il forfait di Dan Lin.