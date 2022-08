Warner Bros. Discovery condanna le minacce nei confronti di J.K. Rowling dopo l’attacco a Salman Rushdie

L’attacco insensato allo scrittore e saggista Salman Rushdie avvenuto a Chautauqua, New York, venerdì pomeriggio ha scosso l’intero mondo della cultura. Rushdie, che nel 1989 ricevette una fatwa da parte del leader iraniano Ruhollah Khomeini a causa di una delle sue opere, è stato aggredito e pugnalato al collo mentre teneva una conferenza. Sottoposto a intervento chirurgico, sopravviverà.

Tra i molti autori che hanno pubblicato le loro reazioni a sostegno di Rushdie, anche J.K. Rowling, che ha condiviso la notizia definendola “orribile” e ha dichiarato di essere affranta. Più tardi, però, ha condiviso una serie di minacce che ha ricevuto nei commenti, alcune delle quali sostenevano che lei sarebbe stata la prossima. L’autrice ha successivamente spiegato di aver contattato la polizia per queste e per altre minacce ricevute.

Domenica Warner Bros. Discovery è scesa in campo per dimostrare il suo sostegno non solo nei confronti della Rowling (la major è proprietaria dei diritti del Wizarding World), ma anche di tutti gli autori. Questo il comunicato:

Warner Bros. Discovery condanna fermamente le minacce fatte contro J.K. Rowling. Siamo dalla sua parte e da quella di tutti gli autori, narratori e creatori che esprimono con coraggio la loro creatività e le loro opinioni. WBD crede nella libertà di espressione, nella discussione pacifica e nel sostegno di coloro che offrono il loro punto di vista nell’arena pubblica. I nostri pensieri sono con Sir Salman Rushdie e la sua famiglia dopo l’atto di violenza senza senso a New York. La compagnia condanna fermamente ogni forma di minaccia, violenza o indimidazione quando le opinioni, le convinzioni o i pensieri possano differire.

Per l’attacco a Rushdie è stata arrestata una persona.

Fonte: Variety