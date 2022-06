Nuovo capitolo della telenovela Warner Bros.: secondo quanto segnala Deadline , Toby Emmerich ha lasciato la guida degli studios cinematografici.

Non è una sorpresa, visto che da quando la Warner si è fusa con Discovery diventando Warner Bros. Discovery il nuovo CEO David Zaslav ha lanciato una “razionalizzazione” delle varie aree con una raffica di licenziamenti anche e soprattutto tra i dirigenti della major di Burbank. Secondo il sito, sarebbe Emmerich ad aver deciso di lasciare, preferendo siglare un contratto di produzione con la Warner (alla stregua di quanto fatto da Amy Pascal quando ha lasciato la guida della Sony).

I piani di riorganizzazione di Zaslav, una volta terminata la transizione, sarebbero di suddividere gli studios cinematografici in tre: un’unità dedicata all’animazione, un’unità dedicata alla DC, e un’unità dedicata a Warner Bros. e New Line Cinema combinate. Alla guida di questa unità potrebbero andare nientemeno che Mike De Luca e Pam Abdy, che si sposteranno dalla MGM (ora di proprietà di Amazon) a Warner Bros. Discovery in estate. Per De Luca sarebbe un ritorno in grande spolvero, visto che venne licenziato dalla New Line nel 2001 dopo una serie di insuccessi. L’idea è che De Luca e Abdy prendano la guida temporaneamente anche della DC, dopo il prevedibile (anche se non ancora confermato) addio di Walter Hamada.