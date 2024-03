Sophie Wilde, dopo il successo di Talk to Me, sarà la protagonista del film di Watch Dogs, basato sul videogioco di Ubisoft.

Il film sarà diretto dal regista francese Mathieu Turi, basato su una sceneggiatura originale scritta da Christie LeBlanc, nota per aver scritto il thriller fantascientifico originale Netflix Oxygen basato sulla sceneggiatura della Black List O2 del 2016.

Yariv Milchan e Natalie Lehmann produrranno il film per la New Regency Pictures, insieme a Margaret Boykin per Ubisoft Film & Television.

Sebbene i dettagli della trama siano tenuti nascosti, il popolare gioco è ambientato in versioni romanzate di città reali, in vari momenti nel tempo, e segue diversi protagonisti hacker che, pur avendo obiettivi diversi da raggiungere, si ritrovano coinvolti con il mondo criminale delle rispettive città.

Gli antagonisti sono solitamente aziende corrotte, boss del crimine e hacker rivali che sfruttano il ctOS (il sistema operativo centrale), una rete informatica fittizia che collega tutti i dispositivi elettronici di una città in un unico sistema e memorizza le informazioni personali della maggior parte dei cittadini. Il giocatore ha anche accesso a ctOS, che può essere utilizzato per controllare vari dispositivi per assisterlo in combattimento, nelle azioni furtive e nella risoluzione di enigmi.

Il film di Watch Dogs al momento non ha data d’uscita.

Fonte: Deadline

