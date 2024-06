The Watchers – Loro ti guardano, uscito il 5 giugno, segna l’esordio alla regia di un lungometraggio per Ishana Night Shyamalan, figlia di M. Night Shyamalan. Come protagonista, troviamo Dakota Fanning, che, in un’intervista con CB, ha parlato della sua esperienza sul set con la cineasta:

È davvero entusiasta. Ha sempre il sorriso sulle labbra, è una persona così intelligente e chiaramente è stata messa su questa Terra per creare. È davvero collaborativa, proviene da una famiglia di artisti che amano creare cose belle, e quindi è stimolante averla intorno. Ha scritto e diretto questo film con una visione così chiara di ciò che voleva fare; non si può fare a meno di sentirsi ispirati a collaborare con una persona del genere.

Prima di The Watchers, Ishana Night Shyamalan ha scritto dieci episodi e ne ha diretti sei di Servant, inclusi due finali di stagione. Ha inoltre diretto la seconda unità di due film di suo padre, Old e Bussano alla porta.

The Watchers, la sinossi

The Watchers segue le vicende di Mina, artista di 28 anni, che si ritrova bloccata e isolata in una vasta e incontaminata foresta nell’Irlanda occidentale. Quando Mina trova un riparo, rimane inconsapevolmente intrappolata assieme a tre sconosciuti che ogni notte sono spiati e perseguitati da misteriose creature.

Cosa ne pensate delle parole di Dakota Fanning sulla collaborazione con Ishana Night Shyamalan per The Watchers? Lasciate un commento!

