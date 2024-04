In Watchmen di Zack Snyder, Rorschach è stato magistralmente interpretato da Jackie Earle Haley, ma, stando a quanto rivelato dal regista, c’era anche un altro attore interessato alla parte: Tom Cruise.

Ospite dell’Happy Sad Confused podcast per la promozione di Rebel Moon parte 2, Zack Snyder ha ribadito che, all’epoca, era interessato ad avere Tom Cruise nella parte di Ozymandias poi andata a Matthew Goode, ma che la star era appunto interessata all’altro personaggio.

Avrei voluto Tom Cruise ingaggiare per Ozymandias. Tom però voleva interpretare Rorschach, cosa che ovviamente avrebbe potuto fare, ma avevamo già ingaggiato Jackie e Jackie è incredibile. Certamente avrei considerato Tom in retrospettiva, se non avessi già preso Jackie.