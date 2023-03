Giusto un mese fa, segnalavamo una foto, postata su Instagram da Dana Carvey, che aveva acceso le speranze dei fan – ormai attempati – di Wayne e Garth circa la possibilità di rivedere i due iconici personaggi del Saturday Night Live in Wayne’s World 3 (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Ora, parlando con People Magazine, è di nuovo Dana Carvey, l’interprete di Garth Algar, a far sperare. Quando gli viene chiesto se sia entusiasta all’idea di tornare a lavorare con Mike Myers a un ipotetico Wayne’s World 3 e se il progetto sia effettivamente all’orizzonte ha così risposto:

Sì, lo è. Non lo so. Forse lo faremo con dei pupazzi. Non ne sono certo. Ma io sono sempre a disposizione. Amo Mike Myers. Una persona davvero brillante.

Wayne’s World costò appena venti milioni di dollari e ne incassò quasi 200. Motivo per cui, l’anno successivo, uscì l’immancabile sequel, Fusi di testa 2 – Waynestock (Wayne’s World 2), diretto però da Stephen Surjik.

Negli anni, Mike Myers e Dana Carvey hanno ripreso i panni degli iconici personaggi resi celebri dal Saturday Night Live in svariate occasioni – come nello spot del 2021 di Uber Eats del Super Bowl – ma mai in un lungometraggio.

FONTE: People

