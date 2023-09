We Can Be Heroes

Nel dicembre 2020 era approdata su Netflix We Can Be Heroes (LEGGI LA RECENSIONE), nuova incursione nel cinema per ragazzini di Robert Rodriguez. A fronte del suo successo, pochi mesi dopo il regista aveva annunciato di star lavorando ad un sequel, sul quale ha aggiornato nei giorni scorsi in un’intervista con Collider.

Ecco le sue parole:

La fretta maggiore nel fare un sequel è dovuta a causa del fatto che i ragazzi stanno crescendo. Anche se la sceneggiatura ne ha sempre tenuto conto, si suppone che siano ad un altro livello. Mi piace l’idea che i bambini vedano i loro personaggi preferiti crescere in modo esponenziale sullo schermo, e che si rendano conto di come funziona i trascorrere del tempo. Fa pensare loro: “Oh sì, Guppy aveva questa età nel primo film. L’ho guardato e riguardato e ora è già…”. Possono immaginare la loro crescita e il loro sviluppo e il loro cervello che si espande a passi da gigante. Quindi credo che il tempo giochi a nostro favore.

Ecco intanto la sinossi di We Can Be Heroes:

Invasori alieni rapiscono i supereroi della Terra, spingendo i loro figli a unire le forze e imparare a collaborare, nel tentativo di salvare i loro genitori e tutto il pianeta.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda. Vi ricordiamo che nel frattempo è approdato su Netflix Spy Kids: Armageddon, nuovo capitolo della saga sempre diretto da Rodriguez: qui potete vedere il trailer.

