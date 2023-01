Weapons: New Line si aggiudica i diritti del nuovo film del regista di Barbarian con un accordo stellare

The Hollywood Reporter riporta che nei giorni scorsi si è svolta una breve ma intesa “guerra delle offerte” tra diversi studios per ottenere i diritti di Weapons, nuovo film di Zach Cregger, regista di Barbarian. A spuntarla è stata la New Line (parte di Warner Bros. Discovery), che ha firmato quello che, secondo le fonti, è un accordo a 8 cifre per scrivere e dirigere l’opera, somma veramente notevole per un regista con un solo lungometraggio all’attivo diretto in solitaria: in sostanza, più del doppio dell’intero budget del suo lavoro precedente. Prima di Barbarian, Cregger aveva infatti co-diretto la commedia Miss March nel 2009 e il film storico The Civil War On Drugs nel 2011.

Inoltre, a Cregger sarebbero stati garantiti il via libera al progetto, il final cut (superato un determinato traguardo ai test screening), una percentuale degli incassi e l’uscita del film in sala. Richard Brener, presidente e amministratore delegato della New Line, ha dichiarato:

Con Barbarian Zach ha dimostrato di saper creare un’esperienza viscerale per il pubblico e di saper utilizzare tutti gli strumenti a disposizione del regista. Non potremmo essere più felici che lui, Roy [Lee] e Miri [Yoon], e J.D. [Lifshitz] e Rafi [Margules] abbiano scelto la New Line per ospitare il suo prossimo film, e speriamo che sia il primo di molti altri a venire.

Se il film dovesse rivelarsi un successo, l’obiettivo sarebbe infatti quello di rendere Cregger una voce e un produttore importante per la New Line.

I dettagli sulla trama di Weapons non sono stati ancora resi noti, ma il film è descritto come un’epopea horror interconnessa con più piani narrativi, che, per quanto riguarda i toni, si colloca nel filone di Magnolia, la pellicola del 1999 diretta da Paul Thomas Anderson. Oltre a scrivere e dirigere, Cregger sarà anche produttore insieme a Roy Lee della Vertigo Entertainment e a J.D. Lifshitz e Raphael Margules della Boulderlight Productions, che hanno prodotto Barbarian. Insieme a loro anche Miri Yoon (Vertigo).

Vi ricordiamo che Barbarian è uscito nelle sale statunitensi lo scorso settembre, raccogliendo oltre 40 milioni di dollari al box-office a fronte di un budget di appena 4,5. In Italia è invece disponibile su Disney+.

