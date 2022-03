Qualche giorno fa vi abbiamo comunicato la fine delle riprese di, film biografico dedicato ad Alfred Matthew Yankovic con

Proprio l’attore protagonista ha parlato del progetto con EW, preannuciando un film folle:

La squadra addetta al trucco e alle acconciature era davvero pazzesca, non so come abbiano fatto e che cosa abbiano fatto in 18 giorni. È tutto merito loro, abbiamo raccontato assolutamente la vera storia della vita di Al al 100%. Continuerò a ripeterlo finché potrò, perché il film è pazzesco. Sarà uno spasso, è la mia speranza.

Del cast fanno parte anche Evan Rachel Wood, che interpreta Madonna, Rainn Wilson, Toby Huss e Julianne Nicholson.

Yankovich si è occupato della sceneggiatura del film insieme a Eric Appel, che si è seduto in cabina di regia. Alla produzione troviamo Tango e Funny or Die, mentre la distribuzione esclusiva sarà in streaming su The Roku Channel.

