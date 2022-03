Sono stati comunicati alcuni nuovi ingressi nel cast del film biografico dedicato ad Alfred Matthew Yankovic, meglio noto comeovvero, che interpreta, Rainn Wilson, Toby Huss e Julianne Nicholson.

Ricordiamo che a vestire i panni del cantante in Weird: The Al Yankovic Story è Daniel Radcliffe di cui, qualche giorno fa, abbiamo potuto ammirare la prima foto ufficiale. E restando in tema foto ufficiali, è stato lo stesso Weird Al ad aggiornarci via Twitter sulle new entry del cast e a diffondere il primo scatto ufficiale di Evan Rachel Wood nei panni di Madonna.

Potete vederlo qua sotto:

Uno dei pezzi più noti di Weird Al è “Like a surgeon”, ben nota parodia della hit di Madonna “Like a virgin” che potete ammirare su YouTube cliccando qua.

Weird Al” Yankovich si è anche occupato della scrittura del film intitolato Weird: The Weird Al Yankovic Story insieme a Eric Appel, che si è seduto in cabina di regia. Alla produzione troviamo Tango e Funny or Die, mentre la distribuzione esclusiva sarà in streaming su The Roku Channel.

Cosa ne pensate di questo first look a Evan Rachel Wood nei panni di Madonna? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto in calce!

