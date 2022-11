Weird Al voleva realizzare una parodia di Harry Potter, ma la Warner Bros. non ha dato il consenso

Si è parlato di Harry Potter durante la promozione di Weird: The Al Yankovic Story, il biopic con protagonista Daniel Radcliffe, affiancato da Rainn Wilson, Toby Huss, Julianne Nicholson ed Evan Rachel Wood (nei panni di Madonna).

“Weird Al” Yankovic ha infatti svelato di aver provato a realizzare una canzone di Harry Potter diverso tempo fa, ma senza successo:

Credo siano stati uno o due decenni fa, ho contattato la compagnia cinematografica giusto per avere una benedizione generale sulla mia parodia di Harry Potter. Credo abbiano detto di no, o che comunque non abbiano mai risposto. Ma a volte quando devi fare i conti con franchise come quello, se chiedi il permesso ci sono così tante persone che possono dirti di no, e solitamente succede. Per il futuro se dovrò avere a che fare con un franchise, è meglio farlo e chiedere il perdono piuttosto che il permesso.

Ha poi scherzato sul suo Harry Potter preferito con Daniel Radcliffe, Weird: The Al Yankovic Story:

Ci piace pensare che quello sia l’ultimo film di Harry Potter.

Weird Al Yankovich si è anche occupato della scrittura del film insieme a Eric Appel, che si è seduto in cabina di regia. Alla produzione troviamo Tango e Funny or Die, mentre la distribuzione esclusiva è avvenuta in streaming su The Roku Channel.

Fonte