Wes Anderson è stato premiato con l’Oscar per il Miglior cortometraggio grazie a “La meravigliosa storia di Henry Sugar” ma, come avrete notato se avete guardato la cerimonia, non era presente a Los Angeles per ritirare il premio.

Per quale motivo il filmmaker era assente alla Notte degli Oscar? È molto semplice: è impegnato in Germania per le riprese del suo nuovo film scritto insieme a Roman Coppola, The Phoenician Scheme, che vede nel cast Benicio Del Toro, Michael Cera e Bill Murray.

In una nota ufficiale, Wes Anderson ha voluto giustificare la sua assenza e svelare cosa avrebbe detto nel discorso di accettazione della statuetta dorata:

Se fossi potuto essere presente, io (insieme al produttore Steven Rales) avrei semplicemente detto “Grazie” a: la famiglia di Roald Dahl, al team di Netflix, a Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes, Ben Kingsley e Dev Patel… e a tutti gli altri componenti del cast e della troupe. E avrei aggiunto anche: se, fra le varie lezioni, non avessi incontrato Owen Wilson in un corridoio all’Università del Texas quando avevo 18 anni, certamente non sarei qui a ricevere questo premio stasera. Sfortunatamente, Steven ed io siamo in Germania per iniziare a girare il nostro nuovo film domattina presto, quindi in realtà non ho ricevuto il premio di persona né ho avuto la possibilità di dire tutto questo.

