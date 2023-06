Impegnato nella promozione stampa della sua nuova pellicola, Asteroid City, Wes Anderson ha potuto discutere di un noto fenomeno internettiano e dei social: i video creati con l’Intelligenza Artificiale che rileggono questo o quel film “con lo stile di Wes Anderson”.

Ebbene, il regista texano afferma di non averli mai visti per evitare di rimanere “distratto” dalla cosa:

Finora mi sono esposto solo verbalmente alla cosa. Non ho visto nulla. Ovviamente, sarebbe facile per me cercare sulla pagina web corretta e guardarlo. Ma per scelta non voglio farmi coinvolgere dalla cosa. Suppongo che sia perché non voglio farmi distrarre.. È un po’ come se ti dicessero: “Il tuo amico fa una fantastica imitazione di te”. Magari all’inizio pensi: “Mi piacerebbe davvero vederla”, o magari: “Non voglio vedere una versione di me, anche se è brava”. Sarebbe un po’ come dire: “Sono davvero così?”. Non è necessariamente ciò che desideri. A un certo punto, sono sicuro che che li guarderò. Ma non ho mai visto un TikTok, per esempio, di niente. Non inizierò con me stesso.