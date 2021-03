In occasione della promozione di Wesley Snipes è tornato a parlare volta che provò a realizzarenegli anni ’90.

L’attore ha raccontato che all’epoca le cose erano molto diverse e che alla fine il progetto non riuscì a decollare:

Non avevamo la tecnologia che c’è oggi. La Pixar non esisteva. Nessuna di queste cose, la computer grafica e poi, insomma… il solo nome “Black Panther” era un riferimento al gruppo rivoluzionario nazionale delle Pantere Nere piuttosto che al fumetto. Perciò era un progetto difficilissimo. Per riassumere, alla fine non se ne fece nulla, i diritti tornarono alla Marvel, ma poi spuntò Blade.

Ha poi precisato, sul progetto:

Avevamo tre sceneggiature, tre versioni scritte quando avevamo i diritti. Si parla degli anni ’90, quindi tra il ’92 e il ’94.

