Ho cercato di convincere Ariana DeBose a fare l’audizione quattro volte. All’inizio non voleva venire. Era impegnata a lavorare a Broadway, stava facendo le prove ed erano in corso le anteprime per Summer: The Donna Summer Show, e mi diceva che non ce l’avrebbe mai fatta. Così l’ho chiamata direttamente al telefono, dicendole: “Ho bisogno che tu venga a Brooklyn e incontri Steven Spielberg“. Alla fine ha accettato di venire al provino.

Nella lavorazione di West Side Story , ora disponibile su Disney+, la scelta degli interpreti ha giocato un ruolo fondamentale, tanto cheha voluto iniziare un anno e mezzo prima delle riprese a cercare chi potesse vestire i panni dei cinque personaggi principali. In occasione della cerimonia dei BAFTA , la responsabile del casting Cindy Tolan ha raccontato in particolare le difficoltà incontrate per scritturare(Anita) e(Bernardo). Per quanto riguarda DeBose, che sempre ai BAFTA ha vinto il premio come miglior attrice protagonista per il suo ruolo nel musical, il problema erano i suoi impegni a teatro:

Altrettanto impegnativo è stato il casting del compagno di Anita, Bernardo. Dopo aver visto diversi attori, Tolan si è ricordato di David Alvarez, che era stato uno dei tre attori ad interpretare Billy Elliot nell’adattamento americano del musical, per il quale aveva vinto un Tony Award all’età di 14 anni. Nel frattempo, però, l’attore aveva preso altre strade:

Alvarez ha abbandonato il mestiere ed è entrato nell’esercito. Non aveva un agente e non siamo riusciti a trovarlo. [Una volta iniziati i provini], abbiamo iniziato a rintracciarlo e contattarlo tramite messaggi privati sui social. Era stato per due settimane in Messico a fare escursionismo senza un cellulare. Poi finalmente torna in Ohio, dove viveva. [Abbiamo] ricevuto il suo video di presentazione e entro due giorni dalla sua risposta era su un aereo per incontrare Steven Spielberg la settimana successiva.

Ricordiamo che West Side Story, uscito nelle sale lo scorso dicembre, è attualmente disponibile su Disney+. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

FONTE: Variety