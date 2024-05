A distanza di 10 anni, in un’intervista per Empire Magazine (via Screenrant), J.K. Simmons ha condiviso alcuni pensieri sulla sua performance in Whiplash e sull’esperienza nel lavorare al film con Miles Teller, specialmente nell’ultima, iconica scena.

L’attore ha parlato di quello che ha provato e che ancora prova ogni volta che ripensa a quei giorni e ha elevato la lavorazione del film a qualcosa di molto altro e profondo:

Se ci penso mi viene la pelle d’oca, così come ogni volta che ne parlo con qualcuno. Miles, durante la promozione del film, disse che è molto più facile essere esausti che fingere di essere esausti e recitare di conseguenza. E penso che entrambi, all’epoca mentre giravamo la sequenza finale, eravamo in ugual modo esausti ed euforici. E non avevo ancora idea della portata e dell’impatto che quella scena avrebbe avuto. Sapevo certo che stavamo realizzando qualcosa di straordinario, ma avevo girato molti altri film indipendenti all’epoca che pensavo fossero davvero ottimi eppure la maggior parte non ha mai avuto un pubblico così ampio.

Ha poi aggiunto:

Ma è stata una vera gioia lavorarci. Abbiamo lavorato con dei ritmi assurdi e per me é stata una continua sorpresa, anche perché non ho mai avuto il talento necessario per diventare un musicista professionista. Ma ne avevo abbastanza, e ho imparato quello che so da mio padre, che era un musicista, un direttore di coro e che ha lavorato come amministratore in una scuola di musica. Io dovevo condurre. Sapevo leggere la musica e sapevo cosa stavo facendo. Quando si vedono attori che interpretano musicisti e devono in effetti suonare certi strumenti, alcuni di loro lo fanno in maniera davvero rudimentale e altri lo fanno meglio, ma quello che noi stavamo facendo era creare musica, fare musica. Stavamo suonando Duke Ellington, stavamo suonando Whiplash.

