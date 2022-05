Nonostante un apprezzamento critico tutt’altro che stellare, col passare del tempo, il film del 2004 diretto da Keenen Ivory Wayans con Marlon Wayans, Shawn Wayans nei panni due due agenti afroamericani dell’FBI ai quali viene affidata la missione di proteggere le bianchissime ereditiere Brittany e Tiffany prendendo, fisicamente, il loro posto con tanto di trucco e parrucco, ha comunque guadagnato un certo seguito.

Motivo per cui, di tanto in tanto, di un White Chicks 2 si torna a parlare. Di recente, Marlon Wayans, ripercorrendo la sua carriera nell’abituale format dei ruoli iconici targato GQ, ha parlato proprio della pellicola in questione specificando a quale condizione tornerebbe in un eventuale sequel.

I film col make-up, almeno fino a che non imparano a fare tutto digitalmente, con gli effetti speciali… C’è davvero un sacco di lavoro da fare. Tutti mi dicono “Fate White Chicks 2” e io “Col ca**o, fallo tu White Chicks 2!”. Io voglio fare film con uomini neri!

Nell’estate del 2019, prima della pandemia, Terry Crews aveva lasciato intendere che il sequel del lungometraggio fosse, effettivamente, in fase di pianificazione.

L’attore aveva detto:

Mi sono recentemente visto con Shawn Wayans e mi ha detto “Amico, lo stiamo facendo e stiamo lavorando affinché si metta in moto. Mi sto tenendo in forma da 15 anni per poter fare White Chicks 2. Vi prego, vi prego!

Affermazione, questa, che era stata smentita da Marlon Wayans qualche giorno dopo (ECCO I DETTAGLI).

Fonte: YouTube