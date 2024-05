Nel suo nuovo libro biografico, Bits and Pieces: My Mother, My Brother and Me, Whoopi Goldberg si è aperta riguardo la morte prematura della madre, Emma Harris, nel 2010 e del fratello, Clyde K. Johnson, nel 2015.

In un’intervista con People, l’attrice ha ricordato con affetto la vicinanza di Maggie Smith in uno dei momenti più difficili e bui: il devastante momento in cui il fratello, 14 anni fa, la chiamò dalla California per avvertirla che la madre stava morendo in seguito a un aneurisma celebrale.

Goldberg si trovava a Londra a teatro per Sister Act, e Maggie Smith, sua collega nel film che stava visitando la produzione teatrale per offrire il suo supporto, non solo l’ha aiutata a superare il momento, ma le è stata fisicamente vicino tutto il tempo fino al suo ritorno a casa.

Avere lì Maggie Smith vicino a me mi ha permesso di poter crollare mentre lei mi diceva: “Ascolta bene, amica mia. Ti aiuteremo a superare tutto questo. Ti aiuteremo noi, ok? Ora ti portiamo all’ospedale così potrai andare da tua madre. Ti riportiamo a Berkeley così puoi tornare a casa”. Quella notte siamo state in sveglie insieme a parlare tutto il tempo mentre lei aspettava con me il mio volo per la California. Abbiamo riso e chiacchierato. Maggie aveva incontrato mia madre, un paio di volte. Avere vicino qualcuno che sapeva gestire la situazione, che capiva quello che stavo passando, in quel momento è stato tutto per me.

