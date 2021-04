è stata intervistata da Variety a proposito di tutta la sua carriera e nel corso della chiacchierata ha parlato di un progetto molto particolare in cantiere, ovvero un film di supereroi.

La storia riguarderà una “donna nera di età avanzata che acquista nuovi poteri e deve imparare ad usarli”.

Ha poi aggiunto:

Sono appassionata di supereroi da quando sono bambina. Salvano sempre la Terra, ma sapete chi è che davvero salverà il nostro pianeta? Le donne nere anziane.

Ricordiamo che è in sviluppo il terzo film di Sister Act che vedrà il ritorno di Whoopi Goldberg mentre alla produzione troveremo Tyler Perry. Al momento sul progetto non ci sono molti dettagli (come informazioni sul resto del cast), ma quel che è certo è che la pellicola sarà realizzata per il colosso dello streaming Disney+.

Sister Act vedeva nel cast anche Maggie Smith e Harvey Keitel e incassò ben 232 milioni di dollari nel mondo, generando un sequel che incassò 57 milioni di dollari negli Stati Uniti nel 1993 e un musical di successo a Broadway.

