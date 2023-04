Le riprese di Wicked sono finalmente in corso, e dalle prime immagini dal set del film e le prime foto ufficiali che stanno uscendo in questi giorni l’impressione è che davvero ci si trovi davanti a una produzione colossale – degna del musical di Broadway da cui è tratta.

Oggi è arrivato online un video dal set che mostra nientemeno che Ariana Grande nei panni di Glinda. Nella scena la sentiamo addirittura cantare – verosimilmente in playback – circondata da scenografie elaborate, blue screen, comparse e una troupe decisamente affollata.

Potete vedere il filmato, condiviso da Entertainment Tonight, qui sotto:

Ariana Grande sings as Glinda on the set of #Wicked. 💗 pic.twitter.com/EOXBdJsccs — Entertainment Tonight (@etnow) April 18, 2023

Ricordiamo che il film verrà diviso in due parti, la prima in arrivo a dicembre 2024, la seconda un anno dopo. Nel cast ci saranno Ariana Grande come Glinda, Cynthia Erivo come Elphaba e Jonathan Bailey come Fiyero. La sceneggiatura è stata scritta dal compositore e autore Stephen Schwartz e dalla librettista Winnie Holzman: basato sul romanzo di Gregory Maguire Strega: Cronache dal Regno di Oz in Rivolta, il musical è stato visto da 50 milioni di spettatori provenienti da tutto il mondo. Alla regia Jon M. Chu.

Classifiche consigliate