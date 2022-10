Wicked: Ariana Grande mostra il suo nuovo look per il personaggio di Glinda

Tramite il suo profilo Instagram, Ariana Grande ha condiviso una foto che svela la sua nuova, bionda acconciatura. La sua trasformazione sembra legata al personaggio di Glinda, che la star interpreterà nel film Wicked, adattamento del celebre musical di Broadway. “Nuovi orecchini” la didascalia del post, che cerca ironicamente di sviare l’attenzione.

Di seguito potete vedere le foto:

Tra i commenti, quello del regista del film, Jon M. Chu: “Gli orecchini sono bellissimi“. Anche Cynthia Erivo, che nel film interpreterà Elphaba, la migliore amica di Glinda, ha ironizzato sulla rivelazione dei capelli di Grande, scrivendo: “Gli orecchini sono FANTASTICI!!!”.

Ricordiamo che il film verrà diviso in due parti, la prima in arrivo a dicembre 2024, la seconda un anno dopo. (In quest’articolo trovate le dichiarazioni del regista in merito). La sceneggiatura di Wicked è stata scritta dal compositore e autore Stephen Schwartz e dalla librettista Winnie Holzman: basato sul romanzo di Gregory Maguire Strega: Cronache dal Regno di Oz in Rivolta, il musical è stato visto da 50 milioni di spettatori provenienti da tutto il mondo ed è un prequel del Mago di Oz e racconta il rapporto tra Elphaba, futura Malvagia Strega dell’Ovest e Galinda (poi Glinda), la Strega Buona del Nord.

Cosa ne pensate del nuovo look di Ariana Grande per Wicked? Lasciate un commento!

FONTE: Instagram