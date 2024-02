Dopo il primo, attesissimo trailer che ha debuttato al Super Bowl, Vanity Fair ha dedicato un lungo articolo a Wicked, l’adattamento in due parti dell’omonimo musical di successo a Broadway.

Per l’occasione, il giornale ha anche pubblicato una nuova foto di che permette di osservare nel dettaglio i due iconici costumi di Elphaba e Glinda:

Il produttore di Wicked, Marc Platt, ha difeso la scelta di dividere il film in due parti dichiarando che avrebbero fatto di tutto per non deludere i fan del musical e non dovere tagliare canzoni amate da tutti:

Non volevamo per nessun motivo arrivare a creare un film lungo quattro ore e poi dover comunque tagliare qualche canzone. Per nessun motivo avremmo deluso i fan del musical. Il film ti permettono di creare un tempo e un luogo… un’università come la Shiz, una dimora straordinaria per il governatore della Città di smeraldo. C’è così tanto da esplorare.

Ha poi aggiunto:

Wicked sullo schermo più grande ha la possibilità di diventare l’esperienza musical più colossale, epica e spettacolare di tutti i tempi. Ci siamo detti: “Mettiamoci tutto”.

La regia dell’adattamento in due parti è a cura di Jon M. Chu. Wicked uscirà il 28 novembre 2024 in Italia, la seconda parte il 26 novembre 2025.

