Proprio di recente abbiamo appreso che Cynthia Erivo e Ariana Grande interpreteranno Elphaba e Glinda nel film diche verrà diretto dal regista di Crazy & Rich

E in tema di casting c’è qualcuno online che teme il coinvolgimento di un attore nel cast del progetto: James Corden. La petizione apparsa su e: Change.org ha già raccolto 16,000 firme e chiede semplicemente di tenere lontano Corden dal progetto.

Di recente Corden è apparso in tre noti progetti musicali, il film Netflix The Prom, il film Sony di Cenerentola e l’adattamento di Cats. Tutti e tre i progetti non hanno ricevuto recensioni o commenti entusiasti.

La sceneggiatura di Wicked è stata scritta dal compositore e autore Stephen Schwartz e dalla librettista Winnie Holzman: basato sul romanzo di Gregory Maguire Strega: Cronache dal Regno di Oz in Rivolta, il musical è stato visto da 50 milioni di spettatori provenienti da tutto il mondo ed è un prequel del Mago di Oz e racconta il rapporto tra Elphaba, futura Malvagia Strega dell’Ovest e Galinda (poi Glinda), la Strega Buona del Nord.

Inizialmente Wicked era nato proprio come film, ma Platt e la Universal decisero di lanciare prima il musical. Visto il successo della produzione, la major ha deciso di non affrettare lo sviluppo del film per non rischiare di rovinare una simile macchina da soldi.

Cosa ne pensate? Quanto attendete il progetto? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!