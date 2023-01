Wildcat: Maya Hawke protagonista del film su Flannery O’Connor diretto da suo padre Ethan

Ethan Hawke ha battuto il primo ciak di Wildcast, film incentrato sulla vita della scrittrice statunitense Flannery O’Connor che avrà il volto della figlia dell’attore, Maya Hawke.

Accanto e lei, nel cast, troviamo, Laura Linney (“You Can Count on Me”), Philip Ettinger (“First Reformed”), Rafael Casal (“Blindspotting”), Steve Zahn (“White Lotus”), Cooper Hoffman (“Licorice Pizza”), Willa Fitzgerald (“Reacher”), Alessandro Nivola (“The Many Saints of Newark”) e Vincent D’Onofrio (presto in “Echo” dei Marvel Studios).

Oltre a dirigere il film, Ethan Hawke ha anche scritto la sceneggiatura con Shelby Gaines e figura come produttore.

“Maya lavora sodo da anni per dare vita a questo progetto, siamo così grati di avere l’occasione di presentare a una nuova generazione di spettatori il genio di Flannery O’Connor” ha commentato Ethan Hawke. “Il suo lavoro esplora temi importanti per tutti gli artisti: il connubio tra fede e creatività, il rapporto sfocato tra immaginazione e realtà“.

Ethan Hawke aveva già lavorato con sua figlia Maya Hawke alla miniserie “The Good Lord Bird”, ma questa sarà la prima volta in cabina di regia.

Fonte: Variety