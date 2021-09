Il presidente e amministratore delegato della Laika,, dirigerà per lo studio l’adattamento cinematografico di, libro bestseller di Colin Meloy illustrato da Carson Ellis.

Il film è già in produzione e nel dare l’annuncio lo studio ha pubblicato anche la prima immagine, che trovate a seguire.

Wildwood sarà il primo film animato con la fotografia curata dal candidato ai premi Oscar e BAFTA Caleb Deschanel.

Questa la sinossi del libro:

Ci sono posti al mondo dove la gente non va mai ad abitare. Magari fa troppo freddo, o ci sono troppi alberi, o le montagne sono troppo ripide. Ma qualunque sia la ragione, nessuno ha mai pensato di costruirci una strada, e senza strade non ci sono case, e senza case non ci sono città. E proprio vicino a dove vive Prue McKeel c’è un posto del genere, rappresentato sulle mappe da una grande chiazza verde all’estrema periferia della città. Tutti la chiamano ‘Landa Impenetrabile’ e nessuno ha mai provato a entrarci. O meglio, nessuno è mai tornato per raccontarlo… Ma quando uno stormo di corvi rapisce Mac, il suo fratellino, Prue non ha un momento di esitazione, e lo segue intrepida in quelle terre sconosciute. Comincia così un’avventura che condurrà Prue nel cuore di un Bosco selvaggio e dimenticato, che nasconde in realtà un mondo segreto in grande subbuglio, abitato da creature magiche. Quella che sembrava essere una missione di salvataggio si trasforma dunque in un’epica battaglia per liberare questa meravigliosa terra incantata.