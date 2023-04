Con l’imminente arrivo nelle sale di Air – La storia del grande salto, nuova collaborazione tra Ben Affleck e Matt Damon, si è iniziato a parlare di un possibile sequel di Will Hunting – Genio ribelle, celebre film co-interpretato e co-sceneggiato dalla coppia. Dopo le parole dello stesso Affleck, arrivano anche quelle di Minnie Driver, interprete di Skylar, studentessa di Harvard che si innamora del protagonista. Secondo l’attrice, intervistata da CB, un seguito del film non sarebbe una buona idea. Ecco perché:

Penso che quel film debba essere lasciato in pace. Credo di capire perché per alcuni sarebbe attuale farlo. Penso che alcune cose debbano rimanere belle e perfette nella loro esistenza, E io… non lo so. Vorrei vedere un sequel di L’ultimo contratto. Vorrei vedere cosa… Voglio dire, so che Barry ha coperto un sacco di territorio su ciò che accade ai sicari che cercano di tirarsi fuori e poi finiscono per non essere in grado di farlo. Ma credo che Will Hunting dovrebbe essere lasciato in pace.