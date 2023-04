Fra qualche giorno assisteremo al debutto di Will Poulter (Come ti spaccio la famiglia, Maze Runner, Dopesick, Black Mirror: Bandersnatch) nel Marvel Cinematic Universe in Guardiani della Galassia 3 di James Gunn dove lo vedremo nei panni di Adam Warlock.

Dato che James Gunn, una volta terminata l’avventura coi Marvel Studios, si occuperà a tempo pieno di coordinare i DC Studios insieme a Peter Safran e ha in agenda anche la regia di Superman: Legacy, di cui ha da poco terminato di scrivere la sceneggiatura, Variety ha domandato a Will Poulter sul red carpet della premiere di Guardiani della Galassia 3 a Los Angeles se abbia anche sostenuto un qualche genere di audizione per interpretare Kal-El nel nuovo film dedicato all’icona della DC Comics.

No, non l’ho fatto, non l’ho fatto. Non ci avevo neanche mai pensato prima che tu me lo chiedessi ora. Comunque no, anche perché sono già estremamente grato del periodo che sto vivendo.

Superman: Legacy sarà il primo lungometraggio cinematografico dell’era Gunn / Safran, uscirà nei cinema l’11 luglio del 2025.

