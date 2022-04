Alla fine Will Smith ha deciso di non attendere due settimane per il verdetto del consiglio d’amministrazione, e si è dimesso dall’Academy, la prestigiosa associazione che solo qualche giorno fa gli aveva conferito l’Oscar come migliore attore in Una famiglia vincente – King Richard

L’attore rischiava la sospensione o l’espulsione dopo aver aggredito Chris Rock con uno schiaffo e degli insulti durante la Notte degli Oscar. Smith ha preferito rassegnare le dimissioni, pubblicando poi un nuovo comunicato sui social nel quale spiega il motivo del suo gesto:

Ho risposto direttamente alla notifica dell’udienza disciplinare dell’Academy, e accetterò completamente qualsiasi conseguenza legata alla mia condotta. Le mie azioni alla 94 esima edizione degli Academy Awards sono state sconvolgenti, dolorose e imperdonabili. La lista di coloro i quali ho ferito è lunga e include Chris, la sua famiglia, molti miei amici e cari, e tutti quelli che hanno presenziato all’evento, oltre al pubblico a casa in tutto il mondo. Ho tradito la fiducia dell’Academy. Ho privato altri nominati e vincitori dell’opportunità di celebrare ed essere celebrati per il loro straordinario lavoro. Sono addolorato. Voglio porre nuovamente l’attenzione su chi la merita per i risultati raggiunti, e permettere all’Academy di tornare a fare l’incredibile lavoro che fa sostenendo creatività e arte cinematografica. Quindi, rassegno le mie dimissioni come membro dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, e accetterò qualsiasi altra decisione futura che verrà presa dal consiglio d’amministrazione. Il cambiamento necessita di tempo, e mi impegnerò a compiere il lavoro necessario per assicurarmi che la violenza non prenda mai più il sopravvento sulla ragione.

Il 30 marzo si è tenuto un consiglio d’amministrazione straordinario virtuale con nomi del calibro di Steven Spielberg, Ava DuVernay e Rita Wilson. In quell’occasione è stata notificata all’attore l’apertura di un’indagine interna per prendere dei provvedimenti sulla sua violazione del codice di condotta: il 18 aprile vi sarebbe stata la riunione definitiva. Sebbene l’espulsione non fosse stata esclusa, l’idea è che alla fine si sarebbe deciso di sospendere a lungo l’attore e non invitarlo alla 95 esima edizione degli Oscar. Smith si è portato avanti e si è dimesso.

All’indomani degli Oscar, Smith si era scusato con Rock e l’organizzazione. L’Academy aveva rilasciato una dichiarazione condannando quanto accaduto, e poi ha lanciato una revisione formale delle azioni dell’attore. Il produttore Will Packer ieri ha raccontato la sua versione dei fatti, ma in generale la risposta dell’Academy e della produzione a ciò che è stato visto sullo schermo non è stata giudicata adeguata.

Oscar 2022: i commenti sulla vicenda Will Smith / Chris Rock

Fonte: Deadline