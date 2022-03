Come vi abbiamo raccontato,ha vinto il premio come miglior attore protagonista per Una famiglia vincente – King Richard agli scorsi Screen Actors Guild Awards battendo Javier Bardem, Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield e Denzel Washington.

In una intervista con People, Smith ha voluto condividere ciò che gli ha detto l’amico e collega Washington:

Abbiamo trascorso molto tempo insieme, parliamo sempre ed è sempre stato un mentore per me. Mi ha afferrato e mi ha detto: “Questo è il tuo anno”. Mi ha abbracciato e ha detto: “Sono così felice per te, amo chi stai diventando”. Ci conosciamo da anni, andavo da Denzel per chiedergli consigli, perciò ha assistito al mio percorso e mi ha detto quanto è fiero di chi sono e di che cosa sono diventato. Mi ha detto che per qualche motivo gli è sembrato di essersi tolto un peso di dosso.

Ricordiamo che Will Smith apparirà in compagnia di Michael B. Jordan nel nuovo film di Io sono leggenda.

Trovate il calendario degli Oscar, tutte le informazioni, gli speciali e le notizie sugli Oscar nella nostra sezione.