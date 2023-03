Will Smith non ha visto lo spettacolo di Chris Rock, ma sarebbe “imbarazzato e ferito” dalle battute fatte

A un anno di distanza, la questione dello schiaffo dato da Will Smith a Chris Rock durante la Notte degli Oscar fa ancora discutere.

Fa ancora parlare anche per la “vendetta” che Chris Rock si è voluto prendere sul collega Will Smith impiegando come strumento Netflix e la diretta del suo spettacolo speciale Chris Rock: Selective Outrage. Nello show il comedian non ha parlato solo di Will Smith, ovviamente, ma ha toccato anche altri argomenti tematiche come la politica americana, l’aborto, si è lamentato di Disneyland (!) e ha parlato di Beyoncé, Elon Musk, delle Kardashian, di O.J. Simpson e di Meghan Markle. Ma ovviamente è stato il segmento di circa sette minuti in cui Chris Rock ha parlato di Will Smith e Jada Pinkett Smith ad aver tenuto banco. Se volete leggere qualche estratto di quello che Rock ha detto sui coniugi Smith potete andare a vedere questo nostro articolo.

Da un servizio di Entertainment Tonight arrivano ora delle indiscrezioni secondo le quali Will Smith, pur senza aver visto lo show, si sia sentito “imbarazzato e ferito”.

Will è imbarazzato e ferito da quello che Chris ha detto su di lui e sulla sua famiglia nello speciale di Netflix. Non l’ha guardato, ma si è fatto dire da altre persone quello che è stato detto. È comunque dappertutto e se sei online o apri i social media… Per questo Will e Jada hanno visto i commenti in merito. Will ha chiesto scusa a Chris e apprezzerebbe se Chris lasciasse perdere.

FONTE: Entertainment Tonight su YouTube