Tra i tanti tributi a William Friedkin nel giorno della sua morte, particolarmente toccante è quello di Ellen Burstyn, che nel 1973 ottenne la sua seconda nomination all’Oscar grazie a L’Esorcista, in cui interpretò Chris MacNeil, madre dell’adolescente posseduta Regan, interpretata da Linda Blair.

L’attrice ha affidato il suo ricordo del regista a questo messaggio:

Il mio amico Bill Friedkin era una persona unica: intelligente, ricco di cultura, senza paura e di grande talento. Sul set, sapeva cosa voleva, e avrebbe fatto tutto ciò che gli era possibile fare pur di ottenerlo, ma era anche in grado di lasciar perdere quando vedeva succedere qualcosa di meglio. È stato senza ombra di dubbio un genio.

Burstyn tornerà al cinema a ottobre, nuovamente nella parte di Chris MacNeil, nel primo film della nuova trilogia sull’Esorcista prodotta da Blumhouse e Universal e diretta da David Gordon Green. Il film si intitola L’Esorcista – il credente (guarda il trailer).

Proprio Jason Blum e David Gordon Green hanno parlato con Deadline della scomparsa di Friedkin.

“Ho un debito personale con Friedkin, e sono addolorato per la sua scomparsa,” ha commentato Blum. “Più che ogni altro regista, ha cambiato sia il modo in cui i registi si avvicinavano all’horror che la percezione dei film horror nella cultura più ampia. Siamo rattristati nell’apprendere della sua scomparsa e saremo sempre grati per i lavori che ha lasciato dietro di sè”.

David Gordon Green ha aggiunto: “William Friedkin è stata una grande ispirazione per me. Sono rattristato che la nostra comunità abbia perso un artista così brillante. L’Esorcista è uno dei migliori film mai realizzati, assieme al Braccio violento della legge, Il salario della paura e molti altri. Il suo lavoro, così coraggioso e visionario, influenzerà i registi per sempre”.

L’Esorcista: il credente uscirà al cinema il 13 ottobre. Il secondo film della trilogia, intitolato L’esorcista: l’ingannatore, uscirà il 18 aprile 2025.

