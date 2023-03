William Shatner torna a parlare delle angoscianti impressioni provate dopo il suo viaggio nello spazio

Nel 2021, William Shatner, celebre interprete del capitano Kirk nel franchise di Star Trek, aveva compiuto un breve viaggio nello spazio a bordo dello space shuttle Blue Origin di Jeff Bezos, diventando la persona più anziana a compiere l’impresa. L’esperienza lo aveva però profondamente rattristito: qui trovate le sue prime dichiarazioni in merito. Recentemente, in un’intervista con Variety, l’attore è tornato sulla questione, raccontando più nel dettaglio le sue angoscianti impressioni. Ecco le sue parole:

Quando sono uscito dall’astronave, stavo piangendo, singhiozzando, e ho pensato: perché sto piangendo? Che cosa sta succedendo? Sono in lutto. Per cosa sto soffrendo? Oh, m*rda, sono addolorato per il mondo, perché ora so molto di quello che sta succedendo. Ho visto la Terra, la sua bellezza e la sua distruzione. Si sta estinguendo. Miliardi di anni di evoluzione potrebbero scomparire. È sacra, è santa, è vita e non c’è più. È più che tragico. Noi stupidi animali del c*zzo stiamo distruggendo questa cosa meravigliosa chiamata Terra. Non vi fa arrabbiare? Non volete fare qualcosa a riguardo?

Vi ricordiamo che William Shatner ha interpretato Kirk nella prima serie televisiva di Star Trek (1966-1969) e poi in sette film del franchise, due dei quali da lui stesso diretti. Durante il festival South by Southwest, che si svolge dal 10 al 19 marzo, è inoltre previsto il debutto del documentario You Can Call Me Bill, che ripercorre la carriera dell’attore.

Che ne pensate delle nuove dichiarazioni di William Shatner sul suo viaggio nello spazio? Lasciate un commento!

FONTE: Variety