In un’intervista con CB, William Shatner (Capitano James T. Kirk in Star Trek) ha rivelato quale celebrità rimpiange di non aver mai incontrato. Come ospite del Mega Con di Orlando (California), l’attore era alloggiato in un hotel vicino alla casa dove viveva Marlon Brando, e, pensando al grande collega, ha raccontato:

Sono seduto in una stanza che si affaccia sulla San Fernando Valley a parlare con voi e posso vedere le colline, che sono le Santa Monica Mountains. A poca distanza dalle Santa Monica Mountains, ecco cosa succede quando si ha la mia mente. Brando. Sì, Brando. Marlon Brando viveva [lì], non riesco a vedere la sua casa, ma se mi sforzassi potrei farlo. Lo ammiravo molto e ho sempre pensato che avrei potuto salire lassù, suonare il campanello e dire: “Sono Shatner e mi piacerebbe parlare con te”, e probabilmente ce la potevo fare, ma ero troppo timido per farlo. E poi, ho pensato di farlo, lui è morto. Così ho perso quell’opportunità.

