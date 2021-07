Durante la promozione stampa del suo nuovo film, Senior Moment,, lo storico interprete di James Tiberius Kirk, ha parlato con Express , molto brevemente a dire la verità, delle apparizioni di Leonard Nimoy nei duediretti da JJ Abrams (il terzo, Star Trek Beyond, è invece dedicato alla sua memoria).

In un passaggio dell’intervista, William Shatner dice, senza elaborare troppo il suo pensiero:

Leonard Nimoy era in qualcuno di quei film, ma era una cosa del tutto gratuita. Volevano solo metterci Spock ed è una cosa che non ammiro.

Lo scorso settembre, William Shatner aveva parlato dei nuovi film di Star Trek in riferimento a un video deepfake che non aveva particolarmente gradito.

Il video, pubblicato da Futuring Machine che potete trovare in questo articolo, utilizzava scene della serie originale per presentare un ipotetico film Star Trek: The First Generation, in cui James T. Kirk racconta un’avventura vissuta in gioventù. Applica poi i volti di William Shatner (Kirk) e Leonard Nimoy (Spock) ai corpi di Chris Pine e Zachary Quinto sequenze dei tre film più recenti della saga (Star Trek, Into Darkness e Beyond), creando un ibrido decisamente suggestivo contro il quale si era scagliato Shatner:

A chi mi chiede se ho visto questa cosa. No. Personalmente lo trovo offensivo. Potrebbe essere accettabile come scherzo, ma è offensivo nei confronti del duro lavoro svolto dagli altri attori. È l’equivalente di un plagio. Rispetto troppo quel cast per apprezzare questo video. Questa è la mia opinione.

A marzo di quest’anno ha invece spiegato di non aver mai visto gli episodi della serie ammettendo però di aver visto il film Star Trek V: The Final Frontier, ma solo perché coinvolto come regista. Trovate maggiori dettagli in questo articolo!

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!