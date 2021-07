Lo scorso maggio abbiamo scoperto che la Warner Bros Pictures aveva sceltoper interpretare il protagonista di, il film originale basato sul personaggio creato da Roald Dahl e protagonista dei romanzi La fabbrica di cioccolato e Il grande ascensore di cristallo.

In un’intervista con Yahoo Entertainment alcuni degli attori del film originale hanno espresso il loro parere in merito.

Paris Themmen, interprete di Mike Teavee nel film con Gene Wilder del 1971, ha ammesso che Timothée Chalamet è un “attore di talento“, ma non è “necessario che sia bravo quanto Wilder“:

La cosa positiva è che non serve un confronto diretto perché è un prequel più che un remake, perciò non è necessario che sia altrettanto bravo visto che ovviamente sarebbe estremamente difficile […] Non so se ha gli stessi occhi selvaggi di Gene, ma i capelli un po’ sì.

Themmen ha presso il suo parere in un’intervista con Peter Ostrum, Julia Dawn Cole e Michael Bollner, interpreti di Charlie Bucket, Veruca Salt e Augustus Gloop. Ostrum ha sottolineato il grande impatto del personaggio: “Wonka non muore“, apprezzando il remake di Tim Burton per un motivo ben preciso: